Com 2017 a chegar ao fim, fizemos uma lista das notícias mais vistas no site da TVI24, que tiveram um elevado número de visualizações, comentários, gostos ou partilhas.

No topo da tabela está um vídeo, no mínimo, hilariante, de um caranguejo a fugir de uma frigideira, poucos segundos antes de ser cozinhado. O animal conseguiu escapar ao óleo quente da frigideira e desligar o fogão com as patas, para que ele e os seus "companheiros" fossem salvos.

Já a medalha de prata vai para um jovem português, a residir em Inglaterra, que, "por estar farto que lhe estraguem o carro", decidiu estacionar o seu automóvel a ocupar quatro lugares de estacionamento, num parque de um supermercado local. A foto tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.

Em terceiro lugar na lista surge o caso de um grupo de italianos que saiu de um restaurante sem pagar a conta, de 620 euros, mas que, no entanto, foi apanhado pela polícia, que ainda lhes deu uma lição.

Na quarta posição da tabela está o vídeo de um cavalo no funeral do dono. Mas mais estranho do que a sua presença, foi a atitude do animal durante o enterro, que chegou mesmo a emocionar quem estava à sua volta.

Em quinto lugar, está o caso de uma mulher russa, que se encontrava a navegar no Instagram e se deparou com uma foto com a vista do seu quarto, partilhada por outra mulher. Intrigada com o sucedido, decidiu pesquisar o perfil dela e acabou por encontrar o que não queria...

Já em sexto lugar, surge mais um caso difícil de acreditar: uma televisão, abandonada no lixo, mas com cerca e 95 mil euros no seu interior. Este aparelho foi parar às mãos de um funcionário de uma empresa, que recicla material eletrónico, e que acabou por ser agradavelmente surpreendido.

O número sete é referente a um acontecimento insólito na Noruega, quando um canal de televisão deste país mostrou um mapa em que Portugal pertencia a Espanha. O mapa, mostrado pelo canal TV2, depressa se tornou viral nas redes sociais, levando a várias piadas.

Em oitavo lugar nesta lista, está Jane Park, um jovem inglesa, vencedora do Euromilhões, que decidiu processar, quatro anos mais tarde, os responsáveis das apostas por sentir que a sua vida não fazia sentido, mesmo tendo ganho cerca de um milhão de euros.

Em penúltimo lugar, está um homem que vive sozinho numa ilha há 28 anos, depois do seu barco ter sido arrastado para Budelli, em Itália. Neste momento, Mauro Morandi, com 78 anos, contou que espera nunca mais sair daquela ilha.

Em último, mas não menos interessante, temos o caso das freiras especialistas em canábis. Estas "irmãs" cultivam, vendem e fumam marijuana, desde que sejam utilizadas com fins medicinais.