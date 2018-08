O despiste de uma viatura ligeira no nó de Alviobeira, na A13, junto a Tomar, provocou hoje um ferido grave e um ligeiro, tendo a via sido cortada cerca das 15:30 para retirada de uma das vítimas por helicóptero.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o acidente ocorreu às 14:06, sendo a vítima ligeira uma criança de 10 anos, que foi transferida para o Hospital de Coimbra.

O ferido grave teve que ser desencarcerado e foi transportado de helicóptero, acrescentou.

Fonte da GNR de Santarém disse à Lusa que a circulação foi interrompida cerca das 15:30 para aterragem do helicóptero, tendo sido reaberta assim que for concluída a retirada da vítima.

No local estão 15 operacionais e seis viaturas das corporações de bombeiros de Ferreira do Zêzere e Alvaiázere, da GNR, do INEM e do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que deslocou para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a viatura de Suporte Imediato de Vida, disse a fonte do CDOS.