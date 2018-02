Um homem de 30 anos foi baleado no bairro da Cova da Moura, na Amadora, apurou a TVI junto de fonte policial.

A vítima terá sido baleada com três tiros: um na axila, outro na coxa e outro no cotovelo.

O homem foi transportado para o Hospital Amadora - Sintra por uma viatura particular.

A PSP foi alertada por volta das 5:30 da madrugada.

As causas do disparo ainda estão a ser investigadas, mas tudo terá começado com uma discussão, aledamente motivada pelo tráfico de droga.

Neste momento, as autoridades procuram o autor dos disparos.