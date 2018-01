O jovem português que estava desaparecido na Alemanha foi encontrado, anunciou a irmã deste no Facebook. Em declarações à TVI24, Soraia Machado revelou que a mãe encontrou o irmão esta segunda-feira à tarde na rua.

"Andou na rua à procura dele desde sexta-feira e encontrou-o hoje à tarde. Não sei de mais nada porque ainda não consegui falar com a minha mãe", afirmou a jovem.

No Facebook, Soraia agradeceu a todas as "pessoas que foram incansáveis estes dias e ajudaram a partilhar", frisando que a mãe encontrou o irmão por "conta própria" porque "a polícia não fez rigorosamente sobre o caso".

O jovem tinha desaparecido no dia 21 de janeiro. Depois de fazer uma videochamada com a mãe, Tiago saiu de casa à hora de almoço, vestido com um casaco camuflado, e não regressou mais.

Os familiares, que estranharam o sucedido, tentaram contactar o jovem mais do que uma vez, mas nunca tiveram qualquer resposta. O padrasto, com quem o jovem partilha o quarto, deu o alerta às autoridades alemãs na manhã do dia seguinte.

Uma semana depois, o jovem viria a ser encontrado pela mãe nas ruas da cidade de Garching.