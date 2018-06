Um motorista português, natural de Vila Real, está desaparecido desde segunda-feira em França. O alerta foi dado pela transportadora para a qual Tiago Coelho, de 31 anos, trabalha.

Segundo a publicação de alerta dos Transportes Rui Florindo, o motorista estava na Área de Serviço de Fenioux, na autoestrada A10, entre Saintes e Niort, a fazer o seu período de descanso. O local situa-se a cerca de 130 quilómetros a norte de Bordéus.

"Aquilo que sabemos é que às 2:17 da manhã o Tiago ainda estava no camião, mas depois terá saído por qualquer razão que desconhecemos, mas todos os seus pertences ficaram. O camião já foi alvo de buscas por parte da polícia francesa e existe um alerta em toda a Europa, mas até ao momento ainda não apareceu".

A TVI24 sabe que o camião que Tiago Coelho conduzia esteve parado naquela área de serviço durante o fim de semana e que a última atividade foi registada, através do GPS do pesado, na madrugada de domingo para segunda-feira. Após várias tentativas de contacto sem sucesso, a empresa alertou as autoridades portuguesas e francesas que se deslocaram ao local e verificaram que o motorista não se encontrava no veículo.

No entanto, todos os seus pertences estavam dentro do camião, incluindo os telemóveis.

Na mensagem divulgada no Facebook, a transportadora pede aos motoristas que circulam naquela zona para estarem atentos a qualquer pista sobre Tiago Coelho e que caso tenham alguma informação, contactem a polícia.