A forte precipitação que se faz sentir nos Açores provocou perto de uma dezena de pequenas inundações e lençóis de água nas ilhas Terceira e São Miguel, de acordo com fonte oficial da Proteção Civil.

Com exceção de uma situação de cariz social, todas as ocorrências foram resolvidas pelos serviços municipalizados, pelos bombeiros e pelas Obras Públicas. Todos os meios reagiram rapidamente", adiantou fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em declarações à Lusa.

Em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, contabilizaram-se sete ocorrências, sobretudo durante a manhã, em que a chuva foi mais intensa.

Foram registadas duas situações de formação de lençóis de água, na ordem dos 15 a 20 centímetros, e algumas ruas do centro da cidade estiveram com o trânsito condicionado, ainda que não tenham sido encerradas.

A Proteção Civil recebeu ainda pedidos de auxílio relativos a pequenas inundações em duas habitações, um armazém e um hotel, em Angra do Heroísmo.

Já na ilha de São Miguel, foram registadas três pequenas inundações em habitações em Ponta Delgada, em Rabo de Peixe e na Lagoa, bem como a obstrução parcial com pedras de uma rua nas Capelas.

Segundo fonte da Proteção Civil, a única situação que até às 16:00 (hora local, mais uma em Lisboa) não estava resolvida era a de uma habitação em risco de ruir, em Ponta Delgada, que já se encontrava degradada, mas onde habitava um casal com dois filhos.

De acordo com a mesma fonte, o serviço municipal de Proteção Civil contactou os serviços de Ação Social, no sentido de ser encontrada uma solução de realojamento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico) sob aviso laranja até às 00:00 de sábado, devido à previsão de chuva.

Estas cinco ilhas mantêm-se sob aviso amarelo, entre as 00:00 e as 08:00 de sábado, devido à previsão de chuva e trovoada.

Também as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso amarelo até às 00:00 de sábado devido às previsões de precipitação e trovoada.