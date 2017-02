O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou hoje a 11 anos de prisão o homem que, a 30 de janeiro de 2016, tentou matar a ex-mulher e o namorado desta, num hostel da cidade.

“Aquilo que você fez é mesmo muito grave”, disse o presidente do coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, durante a leitura da decisão judicial.

O arguido tem ainda de indemnizar a ex-companheira em 35 mil euros e o namorado desta em 15 mil euros.

Já divorciado vigiava Facebook e e-mail da ex-mulher

O homem, de 33 anos, já depois de divorciado, continuou a aceder ao perfil de facebook e ao e-mail da ex-mulher, aproveitando o facto de saber as senhas, e descobriu que ela tinha reservado um quarto num hostel do Porto para a noite de 30 para 31 de janeiro para se encontrar com o novo namorado, referiu a acusação.

Ao saber da reserva, o suspeito decidiu reservar um quarto no mesmo hostel, para o qual foi munido de um revólver à espera que eles chegassem, indica a acusação.

Ao sentir que eles tinham chegado e iam para o quarto, “saiu-lhes ao caminho” e disparou dois tiros à cabeça do namorado da ex-companheira, atingindo-o de raspão.

De seguida colocou a arma junto à cabeça da ex-mulher e disparou, só não a matando porque o projétil embateu na zona inferior da lente dos óculos de sol que a ofendida trazia na cabeça, logo acima da testa”

Depois do crime, a ex-mulher e o namorado foram transportados para o Hospital de Santo António, de onde tiveram alta no mesmo dia, e o arguido barricou-se durante cerca de duas horas no `hostel´, obrigando ao corte de trânsito nas imediações.