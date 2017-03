O fim de semana vai ser marcado em Portugal continental pelo bom tempo, com subida da temperatura máxima, mas com noites frias, disse à agência Lusa Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a especialista do IPMA, para hoje e sábado ainda está prevista alguma precipitação, mas depois as condições meteorológicas melhoram.

“Hoje ainda vamos ter chuva sobretudo nas regiões do Norte e Centro, pontualmente intensa no Minho. Esta região está sob aviso amarelo de precipitação que pode ser pontualmente forte e acompanhada de trovoadas. Contudo, será rápido e pontual”, disse.

Segundo Ângela Lourenço, para hoje está também prevista uma descida da temperatura máxima e, por causa disso, poderá nevar na zona do Gerês.

“Para sábado e domingo já está prevista uma melhoria das condições meteorológicas. Ainda pode ocorrer precipitação dispersa no sábado, mas com pouco significado e até ao fim da manhã”, disse.

Ângela Lourenço adiantou também que a nebulosidade vai diminuir e a subida da temperatura máxima será gradual.

“No fim de semana vamos ter uma [grande] amplitude térmica, ou seja, vamos ter noites frias e dias amenos”, salientou.

Segundo a meteorologista do IPMA, para hoje estão previstos para o distrito de Lisboa 18 graus Celsius e no domingo 20, exceto regiões do interior com 14/18.

No que diz respeito ao início da próxima semana, Ângela Lourenço adiantou que as temperaturas máximas vão continuar a subir ligeiramente.