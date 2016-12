A poucos dias da passagem de ano há mais certezas quanto ao tempo que vai fazer. A noite de 31 de dezembro deverá ser fria, mas sem chuva, em Portugal continental. É essa a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de o Natal ter sido de sol e tempo seco.

Com os dados que temos hoje e a esta distância não se prevê precipitação até dia 31, inclusive na passagem para dia 1. Contudo, no dia 1 temos a aproximação de uma superfície frontal que não traz muita atividade, mas pode dar precipitação na tarde de dia 1”.

A meteorologista do Cristina Simões disse ainda à Lusa que os próximos dias serão de "céu pouco nublado ou limpo, apresentando alguma nebulosidade na região sul e haverá neblinas ou nevoeiros matinais em alguns locais das regiões do interior. O vento vai soprar em geral fraco, sendo mais intenso nas terras altas”.

No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista adiantou que as noites em Portugal continental serão frias e com temperaturas mínimas a variar entre -1 e 7 graus Celsius.

Já as máximas vão estar à volta dos 15/16 graus no litoral. No Algarve, destino de férias para muitos nesta altura, devem rondar os 16/17 graus. Nas regiões do interior, a máxima deverá ficar perto dos 10 graus.

Tempo para hoje, 27 dezembro

Hoje, no continente, mantêm-se os avisos amarelos por causa do nevoeiro até às 15:00 nos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu.

Nos Açores também há avisos amarelos, mas por causa da chuva e trovoada, no Corvo e nas Flores. Nas restantes ilhas, o mau tempo agrava-se a partir da próxima madrugada.

Há também agravamento do estado do mar. As ondas podem atingir os sete metros de altura. O único porto da ilha do Corvo até já foi encerrado devido ao estado do mar.

Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz, Rafael da Silva, adianta que, “em face das condições meteorológicas, nomeadamente o estado do mar”, determinou “o fecho do porto da Casa, na ilha do Corvo, a toda a navegação”.