Três distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Leiria, Lisboa e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora, em especial no litoral, e agitação marítima, com ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

Estes avisos de agitação marítima e vento forte vão estar em vigor até às 18:00 desta segunda-feira.

O IPMA colocou também a Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 100 quilómetros por hora até às 24 horas de terça-feira.

O Porto Santo também está sob aviso amarelo até às 24horas de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de nordeste com 04 a 4,5 metros.

O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de três e significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira na região do norte períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas regiões do litoral e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte com rajadas até 60 quilómetros por hora no litoral, sendo moderado forte de nordeste, aumentando de intensidade para o final do dia.

Está também prevista pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima.

No sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade a partir da tarde, vento moderado do quadrante norte, soprando forte com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral oeste, sendo forte de nordeste com rajadas até 90 quilómetros por hora e pequena descida da temperatura mínima.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul até ao início da manhã e aguaceiros nas vertentes norte e terras altas.

A previsão aponta ainda para vento moderado a forte de nordeste com rajadas até 85 quilómetros, em especial no extremo leste da ilha, e soprando forte com rajadas até 100 km/h nas terras altas, em especial até final da tarde e pequena descida de temperatura.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 09 e 16, no Porto entre 07 e 17, em Vila Real entre 04 e 16, em Viseu entre 03 e 16, em Bragança entre 01 e 15, na Guarda entre 0 e 11, em Coimbra e entre 05 e 18, em Castelo Branco entre 06 e 16, em Santarém entre 08 e 19, em Évora entre 06 e 17, em Beja entre 07 e 16 e em Faro entre 09 e 19.