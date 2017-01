O fim de semana vai ser marcado por céu pouco nublado, nevoeiro ou neblina e uma descida da temperatura mínima entre 2 a 3 graus Celsius, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Uma fonte do instituto adiantou que no fim de semana está previsto céu pouco nublado ou limpo em todo o território, neblina ou nevoeiro matinal, principalmente na região sul e nas regiões do interior do Alentejo, e vento fraco do quadrante leste, sendo moderado no Algarve e terras altas.

De acordo com o instituto, estão também previstas pequenas descidas da temperatura, de 2 ou 3 graus, sendo que em algumas regiões as mínimas vão ser de 0 graus Celsius ou abaixo disse, prevendo-se por exemplo para a Guarda -2 no sábado.

Segundo o IPMA, está prevista a formação de geada, principalmente no interior, e nevoeiro ou neblina apenas durante a manhã em vários locais.

No início de semana, de acordo com o instituto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo e nebulosidade baixa em todo o inteiro norte e centro.