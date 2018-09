Mais de 20 concelhos dos distritos de Faro, Bragança, Guarda e Coimbra estão hoje em risco máximo de incêndio, num dia em que as temperaturas vão continuar acima dos 30 graus em quase todo território.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco muito elevado de incêndio estarão mais de 90 municípios do interior Norte e Centro do país.

Em risco elevado estão outros tantos concelhos sobretudo da região do Alentejo e dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Vila Real, Bragança e Braga.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê condições de instabilidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Com a continuidade do temp quente, e devido às circunstâncias meteorológicas expectáveis para a primeira quinzena de outubro, o Governo decidiu prolongar, até 15 de outubro, o período crítico de incêndios no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Este prolongamento do período crítico significa que vai continuar a ser proibido fazer no espaço florestal queimadas, queimas, lançar foguetes, fumar e utilizar certos tipos de máquinas agrícolas

De acordo com as previsões do IPMA, em Portugal continental está prevista uma subida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro e no interior da região Sul. os termómetros vão variar entre os 11 graus celsius (mínima em Bragança) e os 37º (máxima em Santarém).

Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros geralmente fracos para todo o arquipélago, com as temperaturas a variarem entre os 20 º (Mínima em Angra do Heroísmo e na Horta) e os 27º (máxima em Ponta Delgada).

Para a Madeira está previsto céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, e temperauras entre os 20º (mínima em porto Santo) e os 26º (máxima em porto Santo e na ilha da Madeira).