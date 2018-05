As temperaturas vão continuar a subir durante o fim de semana. No Alentejo e em Santarém, as máximas vão aproximar-se dos 30 graus.

O calor vai sentir-se sobretudo no domingo, dia em que a chuva está, no entanto, de volta ao continente.

Esta sexta-feira, as máximas registaram uma pequena subida, tendência que vai manter-se amanhã e depois.

À exceção do distrito da Guarda, hoje todos os valores máximos estão acima dos 20 graus.

Para saábado, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê céu limpo em todo o território. As nuvens aumentam a partir da tarde e no domingo já chove, mas será chuva de pouca dura.