As temperaturas estão abaixo do normal para esta altura do ano na Península Ibérica e acima do habitual no Norte e Centro da Europa, segundo o The Weather Channel.

A partir de quinta-feira, haverá uma descida das temperaturas em Portugal e as máximas não deverão ultrapassar os 20 graus em grande parte do território.

Segundo o meteorologista do The Weather Channel Michael de Villiers, a precipitação em Portugal e Espanha continua acima da média para esta altura do ano e esta situação deverá prolongar-se nas próximas duas semanas.