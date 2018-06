O Verão já começou, mas ainda não veio para ficar. As temperaturas vão baixar na próxima semana e ficar abaixo do normal para esta época do ano.

Na origem desta descida das temperaturas está uma massa de ar marítima vinda do Atlântico que vai afetar a Península Ibérica, como noticia o Weather Channel.

Depois da chuva e da queda de granizo que se verificou em várias localidades nos últimos dias, o calor deverá regressar este fim de semana. Mas por pouco tempo.

O tempo vai voltar a arrefecer e a partir de terça-feira quase todos os distritos de Portugal continental deverão apresentar temperaturas abaixo do normal para esta época do ano.