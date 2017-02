Sete barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação em Portugal continental e três estão condicionadas, em dia de aviso amarelo por causa do estado do mar, segundo a Marinha.

Estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e S. Martinho do Porto, de acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha.

As barras marítimas de Viana do Castelo está condiciona a embarcações inferiores e 30 metros e as de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas a embarcações inferiores a 35 metros.

Toda a costa marítima de Portugal continental está hoje com aviso amarelo, o segundo menos grave, devido à forte ondulação.