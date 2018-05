A chuva, as oscilações nas temperaturas mínimas e máximas e as neblinas ou nevoeiros matinais vão fazer-se sentir ao longo da semana, disse à agência Lusa o meteorologista Bruno Café.

Nos últimos dias tivemos instabilidade no interior com aguaceiros mesmo fortes que levaram à emissão de avisos para alguns distritos do continente.(...)Esta semana vamos ter aguaceiros e algumas oscilações no que diz respeito às temperaturas", disse.

Segundo o meteorologista da Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta segunda-feira está previsto céu muito nublado apresentando-se muito nublado na faixa costeira ocidental e no interior da região sul e neblinas e nevoeiros matinais que deverão dissipar durante a manhã.

A partir da tarde temos alguns aguaceiros nas regiões do interior que serão de um modo geral fracos e dispersos. Vamos ter também uma pequena descida da temperatura na região Centro. As máximas hoje vão estar entre os 20 e os 25 graus na maioria dos locais, sendo mais baixas no interior Norte e Centro”, disse.

Na terça-feira, segundo Bruno Café, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado em especial por nuvens altas e possibilidade de aguaceiros fracos no litoral oeste a Sul do Cabo Mondego a partir de manhã.

“É uma probabilidade baixa, mas podem ocorrer aguaceiros. Terça-feira será também um dia com neblinas ou nevoeiros matinais e em termos de temperaturas vamos ter uma descida da mínima no litoral Norte e Centro e uma subida da máxima. Na terça-feira as máximas vão variar entre os 22 e os 27 graus, sendo mais baixas no Algarve e no litoral norte”, indicou.

De acordo com o meteorologista do IPMA, a semana deverá ser marcada pelas oscilações no que diz respeito às temperaturas e aos aguaceiros.

“Uma depressão está a estabelecer-se a oeste de Portugal continental, que ficará estacionária pelo menos até quarta-feira e na quinta evolui para a Península Ibérica. Nesse dia pode haver alguma precipitação forte, mas ainda é certo para afirmar pois há ainda alguma incerteza”, disse.