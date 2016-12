O inverno começa esta quarta-feira, às 10:44 (hora de Lisboa), e vai prolongar-se, no hemisfério norte, até 20 de março, data em que se inicia a primavera.

O solstício de inverno, que marca o início do inverno, a estação mais fria do ano, produz o dia mais curto: em Lisboa, por exemplo, o dia terá a duração de nove horas, 27 minutos e quatro segundos, refere o portal do Observatório Astronómico de Lisboa.

A estação do inverno vai manter-se até ao próximo equinócio, que ocorrerá a 20 de março, às 10:29 (hora de Lisboa), assinalando o começo da primavera.

Ao mesmo tempo que começa o inverno nos países do hemisfério norte, inicia-se o verão nos países do hemisfério sul.

Os solstícios são pontos em que a declinação do Sol atinge extremos: máxima, no verão, e mínima, no inverno.

Os equinócios, que marcam o começo da primavera, em março, e do outono, em setembro, correspondem aos instantes em que o Sol cruza o equador celeste.

Ao contrário dos solstícios, em que os dias não têm a mesma duração do que as noites, nos equinócios, o dia e a noite duram o mesmo tempo.

Para este dia mais curto do ano, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva, em geral fraca, na região Norte a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante norte, soprando por vezes moderado a forte nas terras altas, formação de geada, em especial nas regiões do interior, neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales e terras baixas e pequena subida da temperatura mínima.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 8 e 15 graus celsius, no Porto entre 5 e 15, em Viana do Castelo entre 5 e 14, em Vila Real entre 2 e 10, em Viseu entre 2 e 12, em Bragança entre 0 e 9, na Guarda entre 1 e 7, em Castelo Branco entre 5 e 14, em Portalegre entre 7 e 13, em Coimbra entre 3 e 13, em Santarém entre 3 e 17, em Évora entre 3 e 15, em Beja entre 4 e 14 e em Faro entre 7 e 17.

Quatro barras fechadas

Quatro barras do continente estão hoje fechadas à navegação e três estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

Segundo a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Esposende estão hoje fechadas a toda a navegação devido à previsão de agitação marítima forte.

Na barra de Vila do Conde as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

A Marinha indica também que a barra marítima da Figueira da Foz está condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje na costa Ocidental ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros e na costa sul ondas de sudoeste com um metro.