Céu muito nublado, trovoada, chuva e ventania. Não é o cenário ideal de primavera, nem aquele que presenciámos nos últimos dias, mas é o que temos para esta terça-feira. Quem está por Lisboa foi, de resto, surpreendido por um vento repentino que apela a especial cuidado por parte dos motociclistas.

Hoje há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro e durante a tarde. Vento fraco a moderado nas terras altas e na região Sul.

As temperaturas vão descer nas regiões do interior Norte e Centro, onde pode chover e haver lugar a trovoada durante a tarde.

Já na região Sul espera-se uma subida da temperatura mínima (veja com que graus contar no seu distrito, no vídeo associado a este artigo).

Para os três grupos de ilhas dos Açores, o Instituto prevê períodos de céu muito nublado.

Na Madeira, esperam-se períodos de céu muito nublado e uma pequena descida de temperatura.

Atenção à radiação ultravioleta

Apesar de o sol não se mostrar com tanta intensidade como nos últimos dias, todo o território de Portugal continental está hoje com nível elevado de exposição à radiação ultravioleta, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O arquipélago da Madeira apresenta mesmo risco muito elevado e o dos Açores um risco elevado como no continente.

O IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 moderado, 6 a 7 elevado, 8 a 10 muito elevado e superior a 11 é extremo.