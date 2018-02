Dois voos com destino à Madeira foram hoje reprogramados para o final do dia devido à previsão de chuva e vento forte na região, segundo uma fonte aeroportuária.

De acordo com a mesma fonte, os voos da easyJet (Londres/Gatwick) e da Danish Transpor (Aahrus) remarcaram as suas chegadas para as 17:45 (inicialmente prevista para as 11:05) e 18:00 (agendada para as 12:15), respetivamente.

O Aeroporto da Madeira registou dois cancelamentos da TAP (chegada e partida) mas, de acordo com a fonte aeroportuária, tal "não tem relação com as condições atmosféricas na região, mas [com] problemas na origem [Lisboa]".

Apesar do vento, o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo já registou hoje 15 chegadas e 13 partidas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje o arquipélago da Madeira até ao final do dia sob avisos meteorológicos amarelo e laranja para agitação marítima, vento e precipitação.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu também avisos de má visibilidade, agitação e vento forte, recomendando o regresso das embarcações aos portos de abrigo.