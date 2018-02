O Instituto do Mar e Atmosfera prev~e para esta segunda-feira "períodos de céu muito nublado" com "precipitação fraca" e "descida de

temperatura nas regiões Norte e Centro".

Segundo os meteorlogistas, haverá "aguaceiros fracos e pouco frequentes, que serão de neve acima de 600/800 metros", com "vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas e em especial até

final da manhã".

No norte e centro, prevê-se também uma "descida de temperatura, em especial da mínima".

No sul do continente, haverá "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até meio da manhã e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco".

O vento soprará "fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de noroeste e soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas e em especial até final da manhã".