O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado a ocorrência de "precipitação em especial no Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de trovoadas no interior durante a tarde".

O céu terá períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado no Minho e Douro Litoral até meio da manhã", com "chuva ou aguaceiros", que serão "mais frequentes nas regiões Norte e Centro".

Haverá "condições favoráveis à ocorrência de trovoadas nas regiões do interior Norte e Centro durante a tarde" e o vento será fraco "soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste no litoral durante a tarde".

Os meteorologistas preveem também uma "pequena subida da temperatura máxima, mais significativa na região Norte".

Grande Lisboa e Porto

Para a região metropolitana da Grande Lisboa, prevê-se "céu com períodos de muita nebulosidade, vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) de noroeste durante a tarde.

Já para o Grande Porto, os meteorologistas preveem "céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir do

meio da tarde", mas com "períodos de chuva ou aguaceiros até meio da tarde".