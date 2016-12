Quatro distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de nevoeiro persistente: Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nos Açores, esperam-se ondas até sete metros, avisa a Marinha.

O nevoeiro em Portugal continental pode dissipar-se temporariamente em alguns locais, até às 15:00 de hoje.

Para os Açores, há alerta de mau tempo. A Marinha alerta para a possibilidade de ventos fortes e ondas que podem atingir os sete metros de altura a partir do fim da manhã de hoje em especial nas ilhas do grupo ocidental e central do arquipélago.

Para as ilhas das Flores, Corvo, Pico, Terceira, Graciosa, São Jorge e Faial, a Marinha recomenda o reforço da amarração e uma vigilância cuidada das embarcações atracadas. Os pescadores devem evitar zonas de arriba nas frentes costeiras.

À população em geral é recomendado que evite passear junto à costa ou aproximar-se da zona de rebentação.

No continente, há barra fechada à navegação, a de Esposende, e três condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte. As de Vila do Conde e Póvoa do Varzim estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que só deverão utilizar a barra no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

Temperaturas mínimas e máximas

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no nordeste transmontano e na parte norte da Beira Alta até final da manhã, podendo persistir em alguns locais.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado nas terras altas e formação de geada, em especial no interior.

No sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade, por nuvens altas, no Algarve e Baixo Alentejo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado na costa sul e nas terras altas, formação de geada em alguns locais do interior e neblina ou nevoeiro matinal nas regiões do interior.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 06 e 14 graus Celsius, no Porto entre 06 e 16, em Vila Real entre 0 e 09, em Viseu entre 03 e 13, em Bragança entre 0 e 10, na Guarda entre 0 e 08, em Castelo Branco entre 03 e 14, em Coimbra entre 04 e 15, em Santarém entre 04 e 16, em Évora entre 03 e 16, em Beja entre 05 e 16 e em Faro entre 09 e 18.