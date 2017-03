As quatro estradas do distrito de Viseu que se encontravam cortadas devido à queda de neve foram reabertas ao início da tarde de hoje, informou fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu.

De acordo com a mesma fonte, as quatro estradas no norte do distrito de Viseu foram reabertas por volta das 15:00.

A forte queda de neve que se sentiu em vários concelhos do distrito de Viseu obrigou ao corte de quatro estradas durante a noite.

O trânsito automóvel esteve impedido na Estrada Nacional 321, entre Castro Daire e Cinfães, e nas estradas municipais 539 (Penajóia - Lamego), 553 (Felgueiras - Resende) e 553-1 (São Cristóvão - Panchorra).

Durante o dia de hoje cerca de 120 alunos dos concelhos de Castro Daire e Resende ficaram em casa devido à neve, que obrigou ao encerramento de estabelecimentos de ensino e impediu alguns transportes.