Este sábado vai ser um dia de muito calor. O céu estará limpo ou pouco nublado em todo o continente e as temperaturas vão ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e Bragança estão sob aviso vermelho devido ao calor.

As temperaturas deverão atingir os 41 graus em Lisboa e Castelo Branco, 44 em Santarém, 43 em Évora, 42 em Beja, 40 em Coimbra, 39 em Bragança, Viseu e Portalegre, 37 em Braga e Leiria, 36 em Faro e 38 em Vila Real, 34 em Setúbal, 35 na Guarda e 26 em Viana do Castelo.

Trinta e quatro concelhos, de nove distritos, apresentam risco ‘máximo’ de incêndio.

De acordo com o IPMA, no norte do país estão em risco ‘máximo’ de incêndio nove concelhos do distrito de Bragança: Bragança, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Alfandega da Fé, Vila Flor, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães.

No distrito da Guarda, o IPMA colocou também em risco máximo de incêndio os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso.

Castelo Branco e Viseu são dois distritos igualmente em alerta, sobretudo para os concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão, Vila de Rei e Penamacor, assim como Tabuaço, Sernancelhe e Penedono.

O Algarve é outra das zonas do país em maior risco, com sete concelhos do distrito de Faro em alerta: Castro Marim, Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Monchique.

O IPMA colocou também em risco ‘máximo’ os concelhos de Odemira (Beja), Gavião e Nisa (Portalegre), Mação (Santarém) e Murça (Vila Real).

Outros concelhos dos distritos de Portalegre, Santarém, Beja, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Faro apresentam risco ‘muito elevado’ de incêndio.

Já em relação ao risco de exposição à radiação ultravioleta, este é "muito elevado" em todo o país, situação que se agravará no domingo, com sete distritos a subirem para risco "extremo".

De acordo com o instituto, durante o dia de hoje, todos os distritos de Portugal Continental, e também o arquipélago da Madeira, vão estar com risco "muito elevado" (índices entre 8 e 10), sendo recomendado à população que tenha “cuidado” e que utilize “óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar”.

Para domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do risco de exposição aos UV nos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Évora.

Nestas regiões, o alerta de risco será "extremo" (índice 11), que é o máximo previsto, representado uma situação de “perigo”, para a qual se recomenda evitar o mais possível a exposição ao sol e, preferencialmente, não sair de casa.