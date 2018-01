A chuva vai continuar a afetar o território do continente, com maior incidência e frequência nas regiões do Norte e Centro, pelo menos até ao início da próxima semana, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

Vamos continuar com alguns episódios de precipitação. Hoje, no continente, vamos ter um aumento gradual da nebulosidade e no final do dia já poderá ocorrer precipitação, principalmente no litoral Norte e Centro”, adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, sábado vai ser um dia de chuva, principalmente de madrugada e início da manhã, passando depois a regime de aguaceiros, mais frequentes no litoral Norte e Centro.

No domingo, vamos ter um dia de precipitação genericamente em todo o território, mas mais frequente nas regiões do Norte e Centro, onde pode haver ocorrência de trovoada”, disse.

De acordo com a meteorologista do IPMA, no início da semana mantém-se uma situação de precipitação, em especial nas regiões do Norte e Centro.

“Vamos ter também um episódio de queda de neve no sábado nas regiões do Norte e Centro, do interior Norte e Centro. As quotas vão andar à volta dos 800/1000 metros de altitude. Vão ser afetados o extremo norte das terras que fazem fronteira com Espanha e a Serra da Estrela”, destacou.

Por causa da queda de neve, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Bragança, Viseu e Guarda entre as 03:00 e as 15:00 de sábado.

“Em termos de temperatura, esta noite foi fria e esperamos que amanhã [sábado] haja uma subida da mínima, mas a tendência será para uma ligeira descida no domingo e na segunda.(…) Vamos ter oscilações nos próximos dias quer da mínima quer da máxima”, contou.

Segundo Ângela Lourenço, na terça-feira, a mínima volta a subir e depois volta a descer.