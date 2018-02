O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta sexta-feira para uma descida acentuada da temperatura este fim de semana nos grupos ocidental e central dos Açores, onde podem ocorrer fenómenos de queda de grazino e neve.

Após a passagem de uma superfície frontal fria que deverá atravessar o arquipélago entre o dia de hoje e o início da manhã de sábado, os Açores ficarão sob a influência de uma massa de ar polar com a possibilidade de queda de granizo nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) no sábado e no domingo no oriental (São Miguel e Santa Maria)”, explicou a meteorologista Rita Mota.

De acordo com a meteorologista do IPMA nos Açores, está prevista uma descida acentuada da temperatura, em especial nos grupos ocidental, a partir madrugada de sábado, e no central na tarde de sábado.

Assim, estão previstas temperaturas mínimas de seis graus nas Flores, sete na Horta (Faial) e para Angra do Heroísmo (Terceira) oito graus.

Mas, é natural que na noite e madrugada de domingo a mínima em Ponta Delgada (São Miguel) também desça um pouco, atingindo os nove graus”, acrescentou Rita Mota, referindo ainda que existe a possibilidade de nevar nas Flores nas quotas acima dos 800 metros e no Pico acima dos mil metros.

A meteorologista frisou que "com estas temperaturas e com a intensidade do vento, fresco a muito fresco com rajadas que podem atingir os 70 quilómetros, a sensação térmica no grupo ocidental pode variar entre menos um grau e os seis graus e no central entre os quatro e 10 graus".

Contudo, "não estão previstos quaisquer eventos de frio extremo ou queda abundante de precipitação ou neve", refere ainda um comunicado do IPMA sobre a descida da temperatura.

A passagem da superfície frontal fria com atividade moderada a forte deverá ainda provocar um agravamento do estado do tempo em São Miguel e Santa Maria, ilhas que vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 de hoje e as 09:00 de sábado com previsões de chuva forte.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um comunicado a recomendar medidas de autoproteção.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.