O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quarta-feira um aviso amarelo para as ilhas do Corvo e das Flores, no arquipélago dos Açores, devido à previsão de chuva e trovoada.

Segundo a delegação regional dos Açores do IPMA, o aviso vigora até às 12:00 locais de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa).

O IPMA justifica o aviso meteorológico com “um sistema frontal a oeste do arquipélago, com deslocamento para leste”, que irá intensificar na sua passagem pelas duas ilhas do grupo ocidental nas próximas horas, “provocando precipitação forte acompanhada de trovoada”.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.