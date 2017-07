Os meteorologistas preveem para este domingo que o céu vá estar nublado, sobretudo no litoral do país.

A previsão do Instituto Portugês da Mar e Atmosfera (IPMA) assinala "céu em geral muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã, aumentando a nebulosidade a partir da tarde no litoral a norte do Cabo Raso".

Há ainda a "possibilidade de períodos de chuva fraca até ao fim da manhã no litoral oeste".

Durante a tarde, haverá um "aumento temporário de nebulosidade no interior das regiões Norte e Centro com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoadas".

Áreas urbanas

Para a região da Grande Lisboa, o IPMA prevê "céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã", com "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao início da manhã".

No Grande Porto, a previsão aponta para "céu em geral muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde". Há ainda a "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao fim da manhã".

No mar, a costa ocidental terá "ondas de noroeste com um a dois metros" e uma temperatura da água entre os 17º e os 19º graus Celsius.

Nas costa sul, haverá "ondas de sudoeste com um metro". A temperatura da água do mar será da ordem dos 20ºC.