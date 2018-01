As temperaturas mínimas vão permanecer em valores negativos nas regiões do interior norte. As previsões apontam ainda para formação de gelo ou geada. As máximas não deverão ultrapassar 12 graus em todo o país.

Por causa da forte agitação marítima, toda a costa está sob aviso laranja. A chuva passou e baixaram as temperaturas, principalmente as mínimas.

De Faro a Viana do Castelo, esperam-se ondas de noroeste que podem chegar aos oito/nove metros de altura.

A ondulação também levou ao encerramento à navegação sete barras marítimas, entre Caminha e Cascais.

Na madeira, o aviso é laranja tendo em conta a agitação marítima, mas também se regista o aviso amarelo, por causa dos ventos fortes.