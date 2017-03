A chuva, a neve e o frio vão continuar a marcar o estado do tempo em Portugal continental na sexta-feira e durante o fim de semana, disse à agência Lusa a meteorologista Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para os próximos dias ainda está prevista a continuação da ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados por trovoada.

“Vamos continuar com alguma instabilidade associada, aguaceiros, trovoadas, granizo e queda de neve entre os 400/600 metros, subindo depois para os 1.000 metros. No sábado vai ser um pouco mais elevado 1200/1400 metros”, disse.

Cristina Simões adiantou que para sexta-feira está prevista uma pequena subida da temperatura mínima da ordem dos 01/02 graus Celsius.

“No sábado tendem a subir mais um pouco, mas a próxima noite ainda vai ser bastante fria, com temperaturas bastante baixas. Sobem no sábado, no domingo mais um pouco, devendo ficar acima dos zero graus em quase todo o território, o que não tem estado a acontecer”, contou.

No que diz respeito às máximas, a especialista do IPMA indicou que vão subir também muito ligeiramente.

“Também têm estado muito baixas, na ordem dos 12 graus no litoral. Na sexta-feira vão subir um pouco para os 14/15 graus no litoral, no interior entre 06 e 08 e depois tendem a subir novamente no sábado para os 15/16 e no domingo voltam a descer ligeiramente”, salientou.

Contudo, explicou Cristina Simões, as noites vão continuar frias e as máximas também não estarão muito elevadas devido à instabilidade causada por uma depressão que está a afetar o território do continente.