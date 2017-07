A previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) indica que o sábado vai ser marcado por "precipitação fraca no litoral oeste até final da manhã" e por "aguaceiros no interior Norte e Centro, durante a tarde".

Os meteorologistas preveem "períodos de céu muito nublado", "até ao final da manhã no litoral oeste com ocorrência

de períodos de chuva fraca ou chuvisco, tornando-se pouco nublado ou limpo na região Sul a partir da tarde".

Durante a tarde, nas regiões do interior Norte e Centro deverão ocorrer aguaceiros "com possibilidade de ocorrência de trovoada".

O vento vai soprar "fraco a moderado (até 25 km/h) predominando de noroeste, soprando moderado (20 a 35 km/h) no litoral, por vezes com rajadas até 60 km/h a sul do Cabo Carvoeiro, em especial durante a tarde".

Áreas urbanas

Na área da Grande Lisboa, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até final da manhã com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco".

No Grande Porto, os meteorologistas preveem também "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente

muito nublado até final da manhã com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco".

O estado do mar refere "ondas de noroeste com um a dois metros" e uma "temperatura da água de 17/18ºC" na costa ocidental.

No Algarve, as ondas serão de "sudoeste com um metro" a água estará nos 20ºC.