O céu vai estar pouco nublado ou limpo na maioria do país esta quarta-feira, mas os distritos de Bragança e da Guarda estão sob aviso amarelo devido ao nevoeiro persistente. O aviso do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) está em vigor até às 15:00 de hoje.

De resto, esperam-se períodos de maior nebulosidade no Algarve e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado no Algarve, e moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul.

A previsão aponta para formação de geada, em especial no interior Norte e Centro, neblina e nevoeiro no nordeste transmontano e parte norte da Beira Alta, podendo persistir em alguns locais até meio da tarde e pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 7 e 15 graus, no Porto entre 8 e 16, em Bragança entre -1 e 11, em Viseu entre 3 e 14, na Guarda entre 1 e 10, em Castelo Branco entre 5 e 14, em Santarém entre 6 e 17, em Coimbra entre 6 e 16, em Évora entre 4 e 16, em Beja entre 6 e 16 e em Faro entre 11 e 19.

