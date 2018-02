O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira "ocorrência de precipitação nas regiões Norte e Centro, que será sob a forma de neve nas terras altas".

Segundo os meteorologistas, haverá "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro", com "chuva no Minho e Douro Litoral a partir do início da manhã", que se irá estendendo "gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela".

A chuva deverá ser "mais persistente e intensa no Minho durante a manhã e início da tarde".

Além de uma "descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul", o IPMA prevê para a região do Grande Porto "céu geralmente muito nublado", com "períodos de chuva a partir do início da manhã".

Já para a Grande Lisboa, o céu estará "geralmente muito nublado", com o vento a soprar fraco do quadrante oeste. Haverá uma "pequena descida da temperatura mínima".

Queda de neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também quatro distritos de Portugal continental sob aviso amarelo por previsões de queda de neve acima da cota dos 600 metros.

Nos distritos de Viseu, Bragança e Vila Real o aviso vigora até ao meio-dia desta terça-feira. Já na Guarda o aviso prolonga-se até às 9:00 de quarta-feira, “subindo a cota para 1.400 metros a partir do fim do dia” de hoje.

O aviso amarelo é o segundo mais grave numa escala de quatro, e aplica-se em situações “de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.