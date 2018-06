Sete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Braga, Porto, Leiria, Portalegre, Évora, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo desde as 05:00 de hoje e até às 21:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde).

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul a partir da tarde.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, tornando-se do quadrante oeste na região Sul a partir da tarde, e sendo moderado de noroeste na faixa costeira a norte do Cabo Raso durante a tarde.

Nas terras altas, o vento soprará fraco a moderado do quadrante leste, sendo moderado a forte até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para pequena subida da temperatura mínima e subida da máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 (em Bragança) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 graus (Viana do Castelo, Porto e Braga) e os 40 (em Santarém)T

Três concelhos em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Mação, no distrito de Santarém, Gavião, em Portalegre, e Castro Marim, em Faro, apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também 16 concelhos dos distritos de Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em risco muito elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, há também mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Braga, Bragança e Coimbra em risco elevado de incêndio.

Na Madeira, os concelhos de Machico e Santa Cruz estão hoje em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.