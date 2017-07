Dois terços dos distritos do continente estão hoje sob aviso por causa do calor. Há cinco distritos pintados a laranja, o segundo aviso mais grave. Os termómetros vão ultrapassar - e muito - os 40 graus.

Évora vai ser o distrito mais quente, com 45º, seguido de perto por Beja com 44º, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Temperaturas máximas acima dos 40º também em Castelo Branco e Portalegre. As mínimas, nestes distritos, estão entre os 23º e os 26º. Guarda fecha o leque de regiões sob aviso laranja.

Outros seis distritos estão sob aviso amarelo, com termómetros acima dos 30º em Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Setúbal e Faro. As noites algarvias convidam 25º de mínima.

As temperaturas vão continuar elevadas, pelo menos até sábado.

Risco de incêndio agrava-se

A Proteção Civil alerta, por sua vez, para o agravamento significativo do risco de incêndio no continente, principalmente no interior e no Algarve.

A subida das temperaturas máximas aliada a uma redução da humidade relativa do ar sem retorno significativo durante a noite, constituem condições favoráveis à ocorrência de incêndios florestais. O vento vai soprar moderado.

É no Alentejo que os termómetros podem chegar aos 45º, mas há um agravamento significativo do risco de incêndio em todo o território continental.

A Proteção Civil pede, por isso, à população para que não adote comportamentos de risco. Proibida está, por exemplo, a realização de queimadas e o lançamento de foguetes.