O Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo a possibilidade de "aguaceiros e trovoada durante a tarde no interior", com "vento moderado a forte no litoral e terras altas".

A previsão indica ainda "céu com períodos de muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã".

Durante a tarde, especialmente nas regiões do interior haverá a possibilidade de "aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada".

Lisboa e Porto

Na área metropolitana da Grande Lisboa, o céu terá "períodos de muito nublado", com "vento fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste, tornando-se moderado (25 a 35 km/h) a partir da tarde, e por vezes forte (até 40 km/h) junto ao Cabo Raso.

Já na área do Grande Porto, o domingo terá "céu muito nublado, temporariamente pouco nublado durante a tarde", com "vento fraco, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) de noroeste a partir da tarde". Prevê-se também uma "pequena descida de temperatura".