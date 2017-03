O início da semana em portugal continental vai ser ainda marcado por períodos de chuva ou aguaceiros, mas as temperaturas máximas vão subir podendo atingir os 23 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Hoje ainda temos muita nebulosidade e períodos de chuva ou aguaceiros, que serão mais frequentes até ao meio da tarde. No entanto, na região Norte poderão persistir até ao final do dia, Hoje vamos ter também uma diminuição da intensidade do vento relativamente ao dia de ontem [domingo] e subida da temperatura máxima”, disse à Lusa a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão subir de forma significativa nas regiões do interior e litoral centro.

“Amanhã [terça-feira] o dia vai ser marcado por uma nova subida da temperatura máxima embora as mínimas tenham tendência para descer 2/3 graus, ou seja, vamos ter nas regiões do Norte e Centro temperaturas baixas com valores próximos de zero graus e formação de gelo e geada”, salientou.

Segundo a meteorologista do IPMA, as temperaturas máximas na generalidade do território vão variar entre os 18 e os 22/23 graus, com exceção das regiões do interior onde serão inferiores a 15 graus.

Na terça-feira já não se prevê precipitação, com exceção das regiões do Minho e Douro litoral. O dia vai ser marcado por neblinas e nevoeiros até meio da manhã um pouco por todo o território”, disse.

De acordo com Maria João Frada, nos próximos dias vai haver nebulosidade e subida da temperatura máxima.

"Vamos ter uns dias sem chuva, mas é provável que esta regresse na sexta-feira”, disse.

Agitação marítima encerra três barras do continente

Esta segunda-feira, o mau tempo mantém-se e três barras do continente estão fechadas à navegação e outras quatro estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

Segundo a Marinha, as barras de São Martinho do Porto, no distrito de Leiria, Alvor e Albufeira, no distrito de Faro, estão fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima.

A Marinha indica também que a barra da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde, Porto, as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

A barra de Faro está apenas fechada a embarcações com calado inferior a 10 metros.

Nos Açores, a barra de Madalena do Pico (ilha do Pico) está fechada a embarcações com comprimento inferior a 12 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja para as ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores.

Segundo o IPMA, o aviso laranja para as ilhas das Flores e Corvo estará em vigor entre as 03:00 horas locais (mais uma em Lisboa) e as 22:00 horas de terça-feira sendo que as mesmas ilhas já estão sob aviso amarelo, devido a agitação marítima, entre 21:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Ainda para as ilhas do grupo ocidental há um aviso amarelo referente ao vento entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de terça-feira.

Para as ilhas do grupo central (São Jorge, Pico, Faial, Terceira e Graciosa) o aviso amarelo para agitação amarelo vigora entre as 06:00 e as 22:00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo, o terceiro mais grave, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Também a Marinha emitiu um aviso à população devido à agitação marítima nos grupos ocidental e central, prevendo-se ondas que podem ser superiores a 06 metros ao final do dia de hoje e aos 08 metros na terça-feira.

Em comunicado, a Marinha adianta que a “forte agitação marítima deverá manter-se ainda na quarta-feira”.

Por causa desta situação, a Marinha recomenda à comunidade marítima que permaneça nos portos de abrigo, ou regresse caso se encontre no mar, bem como a adoção de medidas de precaução, verificando e se necessário reforçando a amarração das embarcações atracadas.