Oito barras estão fechadas a toda a navegação em Portugal continental e outras três condicionadas devido à agitação marítima, segundo a Marinha.

De acordo com a informação disponível no portal da Marinha, estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz e S. Martinho do Porto.

Condicionadas estão as barras de Viana do Castelo (fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros), Leixões (inferior a 35 metros) e Aveiro (inferior a 15 metros).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje ondas de noroeste com três a quatro metros na Costa Ocidental, diminuindo para dois a três metros a partir da tarde.

Na Costa Sul, estão previstas ondas de sudoeste com um a 1,5 metros, tornando-se inferiores a um metro a partir da tarde.