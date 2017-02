O litoral de sete distritos de Portugal continental vai estar até às 23:59 desta quinta-feira sob aviso vermelho, o máximo, devido à forte agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos sinalizados são: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.

Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) está especialmente vigilante devido ao mau tempo, tendo já registado, entre as 20:00 de quarta-feira e as 17:00 desta quinta-feira, 198 ocorrências, sobretudo quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estruturas.

Os distritos mais afetados são Viana do Castelo, com 30 ocorrências, Braga, com 27 ocorrências, Coimbra e Porto, com 23 ocorrências [cada]”, afirmou à Lusa o adjunto de operações nacional da ANPC Marco Martins.

A ANPC ativou o estado de alerta especial de nível azul, pelo que “está coerente com o número de ocorrências”.

Das ocorrências de maior relevância, o responsável indicou que houve 102 registos de quedas de árvores, 55 limpezas de via e 25 quedas de estruturas.

O mau tempo atingiu primeiro as ilhas dos Açores, já na quarta-feira, mas não foram registadas ocorrências significativas pela Proteção Civil.

12 barras fechadas à navegação

Doze barras marítimas do continente estão fechadas a toda a navegação, por precaução. De acordo com o portal da Marinha (atualização das 16:56) estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Peniche.

Pouco depois das 17:00, o comandante do Porto da Nazaré, Lourenço Gorricho, informou que também esta barra foi encerrada, porque a ondulação estava já a passar o molhe.

Na zona litoral a norte de Lisboa, apenas a barra de Leixões não está encerrada – segundo o comandante da Zona Marítima do Norte, Rodrigues Santos, mas o acesso está condicionado, com a interdição de embarcações de comprimento inferior a 35 metros. Estão ainda condicionadas, com a interdição de embarcações de menores dimensões, as barras de Vila Real de Santo António e Faro.

As restantes barras marítimas do continente estão abertas, tal como as dos Açores e da Madeira.

Centro Social evacuado por precaução

A previsão de agravamento do estado do tempo no Porto obrigou à retirada, por prevenção, de 20 crianças do Centro Social da Foz do Douro que foram transferidas para o salão paroquial da igreja, informaram os bombeiros e a instituição.

Susana Miranda, do Centro Social da Foz do Douro, contou não é a primeira vez que o Centro é evacuado por causa do mau tempo, e por isso a instituição optou por transportar os idosos para casa logo após a hora de almoço, por prevenção.

Já as crianças, em número mais reduzido do que o habitual, porque muitos pais optaram por não as deixar hoje no Centro Social, foram transferidas para outro espaço com apoio da proteção civil e dos Sapadores Bombeiros que receberam o alerta pelas 15:42.

Mais a norte do país, a Capitania e a Câmara de Caminha decidiram interditar o trânsito na avenida marginal de Vila Praia de Âncora desde as 18:35, "durante o período crítico" da preia-mar. De acordo com o capitão do porto de mar e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Miguel Costa, trata-se de "uma medida de precaução, tomada pela Capitania e pela Câmara de Caminha, para evitar a circulação automóvel junto ao mar".

O responsável adiantou que "a autarquia mandou colocar as barreiras para interditar o trânsito na Avenida Doutor Ramos Pereira, com cerca de 800 metros de extensão, situada junto ao portinho de Vila Praia de Âncora".

Pedro Miguel Costa adiantou que "cerca das 20:30/21:00 será feita uma nova avaliação da situação".

Na Figueira da Foz, o mar invadiu o porto de pesca junto à praia do Cabedelo e projetou pedras de grandes dimensões para a zona de estacionamento contígua. Duas ondas galgaram a zona da praia, junto ao molhe sul do rio Mondego, cerca das 18:45 de hoje, à hora prevista da preia-mar. A torrente de água passou a vedação do porto de pesca, correndo em direção ao rio Mondego, junto aos armazéns ali existentes.

Em resultado da força do mar, o parque de estacionamento, em terra batida, anexo a dois restaurantes e a um parque de campismo, foi invadido por dezenas de pedras, algumas de grandes dimensões.

Também a estrada que liga a povoação da Gala à praia do Cabedelo - encerrada ao trânsito pelas autoridades, por precaução, cerca das 17:00 de hoje - ficou inundada em vários pontos, em resultado da agitação marítima.

Mais a sul, a circulação no paredão de Cascais, entre a praia da Azarujinha e a praia das Moitas, está interditada "por precaução" devido à forte ondulação, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima de Cascais, Mário Domingues.

De acordo com o responsável, que falava perto das 17:30, a interdição será mantida até verificação de melhoras atmosféricas.

Segundo o comandante, também o parque de estacionamento da Boca do Inferno está fechado pelos mesmos motivos. Mário Domingues assegurou que as autoridades marítimas estão a fazer vigilância em toda a costa do Estoril (distrito de Lisboa) e aconselhou as pessoas a não frequentarem espaços junto ao mar.

Na área desta capitania, mantêm-se também as restrições de acesso de embarcações à Baía de Cascais e ao Porto da Ericeira, em Mafra.

Abastecimento de eletricidade pode ser afetado

A EDP Distribuição avisou hoje que o mau tempo previsto para os próximos dias pode afetar o abastecimento de energia elétrica, e vai reforçar, por isso, as suas equipas no território continental.

A EDP Distribuição reforçou a presença das equipas operacionais no território de Portugal continental face ao anúncio da possibilidade de ocorrência, nos próximos dias, de condições meteorológicas adversas, em particular rajadas de vento e chuva forte, que podem afetar o regular abastecimento de energia elétrica", refere a empresa em comunicado.

Dado o mau tempo previsto, a EDP "suspendeu ou reduziu ao mínimo" todas as atividades de rotina programadas, mas tem disponíveis recursos (viaturas e geradores, por exemplo), para "utilizar para reposição rápida de redes afetadas".