Uma tempestade, com chuva forte, vento, granizo e trovoada, surpreendeu, esta quarta-feira a região de Lamego, no distrito de Viseu.

Apesar de já estar prevista a ocorrência de chuvas e trovoadas no Interior e Norte de Portugal, o fenómeno surpreendeu por causa das altas temperaturas que se faziam registar àquela hora, quando, na Rússia, Portugal defrontava a seleção de Marrocos para o Mundial.

Uma testemunha ouvida pelo The Weather Channel garantiu ter visto pedras com dois centímetros de diâmetro.

Vários espetadores da TVI enviaram fotografias e vídeos para o Eu Vi.

Além do concelho de Lamego, também Armamar e Resende, também no norte do distrito de Viseu, foram afetados pelo mau tempo, que provocou inundações e quedas de árvores, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, a chuva forte sentiu-se a partir das 15:00 e, dos três concelhos, o de Lamego foi o mais afetado.

Há várias ocorrências de inundações e quedas de árvores devido ao mau tempo, mas sem gravidade", referiu.

O número de ocorrências registado devido ao mau tempo ainda não está contabilizado, acrescentou.