A maré está a encher e a partir das 18:30, as vagas no Atlântico deverão atingir a sua altura máxima: "ondas de doze a treze metros são esperadas" na costa continental, como voltou a referir à TVI24, o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Marinha Portuguesa.

Os apelos para que se evite a borda de água voltam a repetir-se por parte das autoridades. Sobretudo após, pelo menos, quatro casos, em que a Polícia Marítima teve de intervir.

Ontem, na Praia da Vitória, na açoriana ilha Terceira e também na Figueira da Foz, ocorreram dois casos de pessoas que tiveram de ser retiradas de perto da costa.

Já esta quinta-feira, outros dois casos de "comportamentos incautos" foram registados. Na foz do Douro, a Polícia Marítima teve de retirar de um molhe um fotógrafo que se viu surpreendido pelas ondas. Mais a sul, na praia da Nazaré "foi retirada uma senhora já com água pelo joelhos".

Pela informação que nos chegou estava numa posição de oração, com umas flores à sua volta. A Polícia Marítima teve de intervir e retirá-la de ao pé do mar", relatou o porta-voz da Marinha.

Uma vez mais, reafirmamos o apelo para que as pessoas evitem tirar fotos e selfies junto ao mar. Ou seja, que evitem todo o tipo de comportamentos de risco", sublinha Pedro Coelho Dias.

Alerta de um barco com 220 metros

Quarta-feira à noite, as autoridades marítimas receberam um alerta de "um navio de 220 metros", que navegava perto da Graciosa, ilha do grupo central do arquipélago dos Açores.

Contatámos de imediato o barco e o comandante disse-nos que estava tudo bem. O que sucedeu foi que o rádio baliza de emergência, um equipamento com dois palmos, que está fixado na torre de comando, foi arrancado com a força do mar e acionou o alerta automaticamente", relata o comandante Coelho Dias.

No caso deste navio, que rumava em direção à costa norte-americana, o seu comandante, ainda assim, preferiu alterar a rota em 180 graus, dirigindo-o para oeste, de forma a acautelar-se por causa do estado do mar.

A tempestade está a passar a norte das ilhas dos Açores. Sucede que, como a maior parte dos portos e barras estão virados a sul ou a oeste, a sensação causada tem sido algo minimizada até agora", sublinhou o comandante da Marinha.

Apesar disso, até ao momento já foram monitorizadas ondas com um "pico máximo de 12 metros na ilha Graciosa".

De acordo com o comandante da Marinha Portuguesa, as últimas informações meteorológicas dão conta que a tempestade está a deslocar-se para norte, "movimentando-se para a zona do golfo da Biscaia".