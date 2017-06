As temperaturas vão subir dez graus, durante o fim de semana, em algumas regiões do país. Uma subida de temperatura que vem contrastar com o céu muito nublado e os aguaceiros no litoral norte que se fazem notar esta sexta-feira.

As temperaturas máximas sobem ligeiramente no sábado e disparam no domingo, com a maior subida de temperatura a acontecer em Santarém, onde se podem vir a registar 35 graus.

O calor vai continuar a fazer-se sentir durante a próxima semana e espera-se que terça-feira seja o dia mais quente, com alguns distritos a registrar temperaturas máximas entre os 36 e os 38 graus.

Esta sexta-feira, para o continente, o IPMA prevê aguaceiros fracos no Norte e Centro até meio da tarde e vento por vezes forte na costa ocidental durante a tarde e nas terras altas.

Nos Açores são esperados períodos de céu muito nublado com boas abertas e na Madeira também se aguardam períodos de céu muito nublado, mas com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas. O vento vai soprar moderado a forte na Madeira.