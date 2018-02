Vem aí mais frio. As temperaturas vão descer na próxima semana, sobretudo entre terça e quinta-feira.

No interior norte e centro as mínimas mais baixas podem chegar aos seis graus negativos. O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que terça e quarta-feira sejam os dias mais frios.

“As temperaturas mais baixas irão registar-se entre terça e quinta-feira, sendo que, nas capitais de distrito do interior Norte e Centro, a temperatura mínima deverá atingir valores entre -2 e -6 ºC e a máxima entre 2 e 8 ºC. Nas restantes capitais, a temperatura máxima deverá atingir 10 a 14 ºC e a mínima 0 a 5 ºC.”, diz o comunicado.

O vento, que a partir de amanhã poderá ser forte no litoral e nas terras altas, vai acentuar a sensação de frio.