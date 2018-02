Os distritos da Guarda, de Bragança e de Vila Real encontram-se hoje sob aviso amarelo devido ao risco de persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o instituto, as temperaturas mínimas esperadas para hoje são de -4 graus Celsius, em Bragança, e -1 grau Celsius, em Guarda e Vila Real.

O IPMA colocou igualmente sob aviso amarelo o arquipélago da Madeira, devido ao risco de fortes rajadas de vento e períodos de chuva e aguaceiros acompanhados de trovoada.

O Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores está também sob aviso amarelo, devido ao perigo de agitação marítima, com uma previsão de ondulação superior a seis metros de altitude.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado a partir da manhã, no Algarve, e a partir da tarde no Alentejo, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

O vento vai soprar fraco a moderado do quadrante leste, sendo esperada formação de geada, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre -4 graus Celsius (em Bragança) e os 6 (em Faro) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 19 (em Santarém).