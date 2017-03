Quando arrancaram com o projeto de teatro terapêutico, com o nome “ainda provisório” de Arte e Terapia, os responsáveis do Leirena tinham na mente o grupo da Crinabel. “Começou há muitos anos e hoje é uma companhia de teatro com um trabalho extraordinário. O Marco Paiva faz um trabalho extraordinário”, reconhece e elogia Frédéric Pires, ator e encenador do Leirena.

Isso era a felicidade”, resume.

Mas Fréderic reconhece também que “o objetivo do Leirena com o teatro terapêutico não é de todo a apresentação do produto, mas sim o processo”.

O projeto de teatro terapêutico do Leirena nasceu no final de 2015, com uma parceria com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Leiria. Mas depressa se estendeu a mais duas instituições do concelho. Agora, tem dez jovens e adultos da APPDA, da Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social (OASIS) e da Cercilei. Têm idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos e patologias como autismo, trissomia 21, atrasos cognitivos ou problemas motores.

Numa primeira fase, estivemos a desenvolver o grupo. Agora estamos a tentar construir um espetáculo de Teatro, ao mesmo tempo que trabalhamos com as dificuldades de cada um”, revela Frédéric Pires.

“Parar e aprender”

Frédéric define o grupo como “uma trupe de jovens, que está ali para se divertir. “Nós estamos ali para lhes dar uma ajuda. Para os apoiar”, acrescenta.

O projeto do Leirena faz-se sem qualquer contributo financeiro do Estado ou de qualquer entidade e é integralmente gratuito para os utentes. O Leirena tem afetos ao projeto Arte e Terapia dois atores e uma terapeuta da fala.

Ao fim de pouco mais de um ano e meio, o resultado é visível. O responsável do Leirena reconhece agora os progressos nos jovens e adultos que acompanha.

Há uma maior capacidade de saber-estar, de ouvir o outro. Nalguns, nota-se uma maior capacidade de ajudar. Um dos jovens não era capaz de estabelecer contacto ocular e agora olha diretamente para nós. Ri connosco.”

E a terapia deste teatro é bilateral: “Eu e os meus colegas também estamos a aprender. Nós também tivemos de parar e aprender.”

“Teatro para todos”

O Leirena está agora a cumprir o objetivo a que se tinha proposto desde o primeiro dia de vida: que o seu teatro chegasse a todos.

"Sempre tentámos com as nossas peças chegar a toda a gente. Mas havia esta lacuna: as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais. Agora estamos a conseguir fazê-lo, afirma Frédéric Pires.

E com o Arte e Terapia vão mais longe: chegam aos pais dos jovens que acompanham.