O consumo diário de álcool entre a população residente com mais de 15 anos é maior nas áreas rurais, enquanto o consumo de tabaco é superior nas zonas urbanas, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com informação dos Anuários Estatísticos Regionais de 2015, hoje publicados pelo INE e que integra dados do Inquérito Nacional de Saúde, efetuado em 2014 em todo o território nacional, um em cada quatro portugueses (2,1 milhões, 24,2% da população) referiu consumir diariamente bebidas alcoólicas.

As regiões Norte (30,3%) e Centro (24,8%) são as únicas que apresentam valores acima da média nacional, enquanto os Açores (13,6%) e Madeira (10,4%) são as regiões que apresentam valores mais baixos de consumo diário de bebidas alcoólicas na população com 15 ou mais anos.

Os homens residentes em áreas predominantemente rurais (45%) e áreas mediamente urbanas (41,7%) são os que mais bebem álcool diariamente, percentagem que nas áreas predominantemente urbanas cai para os 36%.

Já entre as mulheres, o consumo diário de álcool é maior nas áreas mediamente urbanas (14,1%) e nas áreas rurais (12,9%), não ultrapassando os 11% nas áreas urbanas.

O consumo diário de tabaco incidia, em 2014, sobre 16,8% (1,5 milhões) da população residente com 15 ou mais anos, sendo que os maiores fumadores diários são homens residentes em zonas predominantemente urbanas.

Em termos regionais, fuma-se mais nos Açores (23,3%), no Algarve (20,7%), na Área Metropolitana de Lisboa (18,7%) e no Alentejo (18,3%), regiões com valores acima da média nacional.

Norte (15,3%) e Centro (15%), as regiões com maior consumo diário de álcool, são, ao invés, aquelas onde os portugueses ali residentes menos fumam diariamente.

Portugueses são dos europeus que menos fazem voluntariado

Os portugueses são dos europeus que menos fazem voluntariado e, em 2012, eram um milhão, ou seja, 12% da população com mais de 15 anos tinha participado em trabalho voluntário, pelo menos uma vez, revela o INE.

O Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário 2012 integra a segunda edição da Conta Satélite da economia social, foi elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e divulgada no Dia Internacional da Solidariedade Humana, que hoje se assinala.

De acordo com os resultados do inquérito, cerca de 11,5% da população residente com 15 ou mais anos tinha participado em, pelo menos, uma atividade formal ou informal de trabalho voluntário, representando 1,040 milhões de voluntários.

Com base no Inquérito Especial do Eurobarómetro para 2011, o INE salienta que, as taxas de voluntariado mais elevadas registam-se no norte da Europa, principalmente na Holanda, com 57% da população residente com 15 e mais anos a afirmar fazer voluntariado.

Ao contrário, os países da antiga Europa de Leste foram aqueles onde se observaram as taxas de voluntariado mais reduzidas.

Portugal surgia em antepenúltimo lugar, relativamente distante da média da União Europeia (24%)", e somente a Bulgária e a Polónia tinham valores mais baixos de participação em ações de voluntariado, segundo a informação divulgada.

A posição portuguesa é explicada, "em parte, pela cultura de participação em atividades de trabalho voluntário e pelas condições socioeconómicas do país, observando-se alguma correlação entre o grau de desenvolvimento económico e a taxa de voluntariado dos países", segundo o INE.

Em 2012, "terão sido dedicadas 368,2 milhões de horas a trabalho voluntário" em Portugal e, tendo como referência o total de horas trabalhadas das Contas Nacionais portuguesas, concluiu-se que as horas dedicadas ao trabalho voluntário equivaliam a 4,3% do total de horas trabalhadas no país.

Tal significa que, em média, a população total residente com 15 ou mais anos dedicou aproximadamente 29 horas por mês ao trabalho voluntário", salienta o INE.

Os cálculos do INE revelam que, com base no salário mínimo nacional, "o trabalho voluntário registava um valor de 1,014 mil milhões de euros, que correspondiam a 0,60% do PIB [Produto Interno Bruto] nacional em 2012".

Se a análise tiver em conta um "salário de apoio social", que reunia as remunerações médias das profissões equivalentes às atividades voluntárias mais frequentes, é obtido um valor intermédio de 1,6 mil milhões de euros, que correspondiam a quase 1% do PIB nacional.

O tipo de atividades desenvolvidas pelos voluntários em Portugal é diferente daquele observado na Europa e o INE destaca a maior relevância das atividades de apoio social e religião e a menor importância relativa do desporto, cultura, associações comunitárias, defesa de direitos e das organizações profissionais e sindicatos.