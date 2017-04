A prevenção contra a hepatite A passará a ser disponibilizada, além da Unidade de Saúde da Baixa em Lisboa, nas consultas de viajante de todo o país. A decisão foi tomada este domingo pela Direção Geral de Saúde (DGS), liderada por Francisco George.

O grupo de coordenação de controlo do surto da doença esteve reunido, em Lisboa. Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais da DGS, explicou já que será aplicada imunoglobulina, que “protege mais rapidamente, mas de forma mais transitória” do que a vacina, cita a Lusa.

Na consulta do viajante a estratégia que vai ser seguida será da aplicação de imunoglobulina, que é igualmente segura e protetora para o viajante e que será alvo de dispensa de farmácia comunitária”.

Na semana passada, a DGS alertou para um surto da doença em Portugal. Só o continente registou 126 casos desde janeiro: 119 homens e sete mulheres, quase todos sinalizados na Grande Lisboa.

Neste alargamento de proteção, gratuita no contexto do surto, será dada atenção a viajantes que se deslocam para países da África, África Subsariana, Ásia e América Central e do Sul.

A prevenção da doença destina-se a “todas as pessoas a quem o médico faça uma avaliação de risco”.

Isabel Aldir referiu que a situação de surto está a ser seguida “a todo o momento” e cuja dimensão ainda se desconhece, mas que “com as medidas que estão a ser definidas se irá ver qual a evolução”.

Com a decisão de hoje, a DGS visa resguardar o uso de vacinas para “quem efetivamente mais precisa”, uma vez que o mercado internacional não dispõe de mais unidades e porque o ciclo de produção demora cerca de dois anos.

Na sexta-feira, a DGS decidiu requisitar cerca de sete mil vacinas contra a hepatite A ao circuito comercial, que serão administradas gratuitamente e sem pagamento de taxa moderadora na Unidade de Saúde da Baixa, em Lisboa.

O Infarmed garante que há vacinas suficientes, apesar de haver farmácias com "faltas pontuais".

O surto está a afetar mais 12 países da Europa.

O contacto sexual é a principal forma de transmissão da Hepatite A. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças diz que atividade epidémica recente está relacionada com alguns comportamentos sexuais, nomeadamente quando envolve múltiplos parceiros.