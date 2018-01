Devido às condições meteorológicas extremas, com ventos fortes e ondas gigantes (a rondarem os 10 metros de altura), espera-se que durante o dia de hoje aconteça a melhor sessão de surf da temporada na Praia do Norte, na Nazaré. No local estiveram várias lendas do surf nacionais e internacionais - Francisco Steiner, Ross Clarke-Jones, Sebastian Steudtner, Axi Muniain, Justine Dupont, Alex Botelho e Hugo Vau - que proporcionaram um espetáculo único aos amantes do surf e não só