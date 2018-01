Os cinco detidos no âmbito da Operação Lex estão a ser ouvidos no Supremo Tribunal de Justiça.

Os jornalistas não conseguiram captar o momento da chegada destes cinco detidos, que entraram por outra porta do tribunal.

Os cinco detidos são dois advogados - Santos Martins e Jorge Barroso -, o filho de Santos Martins, Otávio Correia (oficial de justiça) e Rita Figueira (ex-mulher de Rui Rangel).

Os quatro homens e uma mulher estão a ser interrogados pelo juiz conselheiro Pires da Graça, a quem caberá a aplicação de medidas de coação.

Entre os restantes arguidos da Operação Lex estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, a mulher do magistrado, Rita Figueira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente do clube, Fernando Tavares.

A Operação Lex investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.

Foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luis Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.